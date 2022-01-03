Сильное землетрясение произошло в Японии

Сильное землетрясение произошло в ЯпонииБлиз островов Огасавара в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
У японских островов Огасавара в Тихом океане утром 4 января произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили в главном метеорологическом агентстве Японии.
Землетрясение
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тыс. километров на юг от Токио. Специалисты не исключают повторных толчков в регионе в течение недели.
Ранее в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Очевидцы сообщили об оползнях вблизи горы Гну. По сообщениям агентства Mehr, есть погибшие и пострадавшие.