Сильное землетрясение произошло в Японии

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У японских островов Огасавара в Тихом океане утром 4 января произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили в главном метеорологическом агентстве Японии.

Землетрясение произошло более чем в 1 тыс. километров к югу от Токио. Толчки были зафиксированы в 06:09 по местному времени (00:09 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 70 километров под водой.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тыс. километров на юг от Токио. Специалисты не исключают повторных толчков в регионе в течение недели.

Ранее в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Очевидцы сообщили об оползнях вблизи горы Гну. По сообщениям агентства Mehr, есть погибшие и пострадавшие.