Землетрясение обрушило часть Великой Китайской стены
Землетрясение на северо-западе Китая обрушило два метра Великой Китайской стены
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:55, 10 января 2022
Фото: globaltimes.cn
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На северо-западе Китая землетрясение обрушило часть Великой китайской стены. Об этом сообщила газета Global Times.
Инцидент произошёл в провинции Цинхай.
Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра, — написало издание.
Макнитуда землетрясения соствляла 6,9. разрушение было обнаружено в ходе осмотра местных культурных реликвий. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Данный участок стены был возведён во времена династии Мин (1368-1644 годы). Стена разделяет страну на северную и южную части для кочевников и земледельцев. Она тянется от Ляодунского залива Жёлтого моря до песков пустыни Гоби. Сооружение предназначалось для защиты Китая от кочевников. Общая длина Великой китайской стены составляет 21 196 километров.
Ранее сообщалось о том, что землетрясение спровоцировало оползень горы Гну в Иране.