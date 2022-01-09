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На северо-западе Китая землетрясение обрушило часть Великой китайской стены. Об этом сообщила газета Global Times.

Инцидент произошёл в провинции Цинхай.

Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра, — написало издание.

Макнитуда землетрясения соствляла 6,9. разрушение было обнаружено в ходе осмотра местных культурных реликвий. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Данный участок стены был возведён во времена династии Мин (1368-1644 годы). Стена разделяет страну на северную и южную части для кочевников и земледельцев. Она тянется от Ляодунского залива Жёлтого моря до песков пустыни Гоби. Сооружение предназначалось для защиты Китая от кочевников. Общая длина Великой китайской стены составляет 21 196 километров.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение спровоцировало оползень горы Гну в Иране.