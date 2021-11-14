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Землетрясение спровоцировало оползень горы Гну

23:29, 14 ноября 2021
Землетрясение спровоцировало оползень горы Гну iran flag Фото: REUTERS
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В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Очевидцы сообщили об оползнях вблизи горы Гну. По сообщениям новостного агентства Mehr, есть погибшие и пострадавшие.

Эпицентром стала южно-иранская провинция Хормозган, недалеко от портового города Бандар-Аббас. В результате происшествия погиб один человек, 27 пострадали. Толчки ощущались на территории Саудовской Аравии, Омана, Пакистана.

Власти предупреждают местное население об угрозе повторных толчков. Жителей призывают избегать повреждённые дома и укрываться в открытой местности.

Ранее на севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно следовало заказным рейсом по маршруту Валек — Игарка. Никто не пострадал, сообщает местный МЧС.

Инцидент произошёл в 13:15 (09:15 мск) в 1–2 км от посёлка Светлогорск в Туруханском районе. Причина авиапроисшествия пока не называется. К месту аварийной посадки направляется группа. От МЧС силы не задействованы.

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