Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

На севере Красноярского края совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно следовало заказным рейсом по маршруту Валек — Игарка. Никто не пострадал, передаёт ТАСС со ссылкой региональный главк МЧС.

Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы, — сказали спасатели.

Инцидент произошёл в 13:15 (09:15 мск) в 1-2 км от посёлка Светлогорск в Туруханском районе. Причина авиапроисшествия пока не называется. К месту аварийной посадки направляется группа. От МЧС силы не задействованы.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул в Таймырском автономном округе. На борту находились 11 человек, при аварийной посадке они выжили.

Еще один вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку 12 августа на территории Южно-Камчатского заказника. Воздушное судно упало в озеро Курильское, в котором и затонуло. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа, выжили только девять человек.