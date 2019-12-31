Власти китайского города Ухань подтвердили случаи заболевания пневмонии, зафиксированные на местном рынке морепродуктов.

На место направлены эксперты, которые проведут вирусное тестирование.

Пациенты с местного рынка морепродуктов находятся в карантине, — говорится в сообщении CGTN.

В настоящее время известно о 27 случаях заболевания, связанных с рынком. При этом до сих пор не было зарегистрировано никаких признаков передачи вируса от человека человеку.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая призывают граждан не паниковать из-за вспышки пневмонии неизвестной природы.

С начала декабря 2019 года зафиксированы 27 случаев вирусной пневмонии. Семь пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Два человека постепенно выздоравливают. Остальным ещё требуется медицинская помощь.

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