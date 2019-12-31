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Власти китайского города Ухань подтвердили случаи заболевания пневмонии, зафиксированные на местном рынке морепродуктов.

На место направлены эксперты, которые проведут вирусное тестирование.

Пациенты с местного рынка морепродуктов находятся в карантине, — говорится в сообщении CGTN.

В настоящее время известно о 27 случаях заболевания, связанных с рынком. При этом до сих пор не было зарегистрировано никаких признаков передачи вируса от человека человеку.

Local authorities have confirmed cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan, central China's Hubei Province.



A team of national experts has been sent to conduct virus testing. The patients, from a local seafood market, are in quarantine. pic.twitter.com/juHg9UGXN1 — CGTN (@CGTNOfficial) 31 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая призывают граждан не паниковать из-за вспышки пневмонии неизвестной природы.

С начала декабря 2019 года зафиксированы 27 случаев вирусной пневмонии. Семь пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Два человека постепенно выздоравливают. Остальным ещё требуется медицинская помощь.