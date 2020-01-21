https://static.news.ru/photo/5e5d8970-3c31-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press

На Филиппинах медики изучают состояние здоровья пятилетнего мальчика из КНР, который ездил в город Ухань, где был впервые найден новый смертельный коронавирус.

У ребёнка наблюдаются симптомы болезни. Глава местного Минздрава заявил, что тесты на выявление коронавируса дали положительный результат, однако о каком штамме идёт речь, сказать невозможно, пока власти не получат обратно отправленные на экспертизу в Австралию образцы.

Мальчик был госпитализирован в больницу города Себу 12 января с жаром, кашлем и раздражением в горле, уточняет Reuters.

Как писал NEWS.ru, китайские специалисты подтвердили, что новый вирус может передаваться от человека к человеку. На этот момент известно о гибели четырёх людей, заразившихся этим типом пневмонии. Число заболевших по состоянию на 20 января составляло 291.