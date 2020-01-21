На Филиппинах медики изучают состояние здоровья пятилетнего мальчика из КНР, который ездил в город Ухань, где был впервые найден новый смертельный коронавирус.
У ребёнка наблюдаются симптомы болезни. Глава местного Минздрава заявил, что тесты на выявление коронавируса дали положительный результат, однако о каком штамме идёт речь, сказать невозможно, пока власти не получат обратно отправленные на экспертизу в Австралию образцы.
Мальчик был госпитализирован в больницу города Себу 12 января с жаром, кашлем и раздражением в горле,
Как писал NEWS.ru, китайские специалисты подтвердили, что новый вирус может передаваться от человека к человеку. На этот момент известно о гибели четырёх людей, заразившихся этим типом пневмонии. Число заболевших по состоянию на 20 января составляло 291.
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