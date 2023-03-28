На Бали не смогли отыскать «русскую деревню» Минюст Индонезии опроверг информацию о существовании «маленькой Москвы» на Бали

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Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования «маленькой Москвы» — района, где живет исключительно русская диаспора, сообщает портал Bali Wake News. Глава офиса Минюста на Бали Ангиата Напитупулу пояснил, что информация о «русской деревне» была искажена — россияне лишь арендуют жилье у владельцев-индонезийцев.

С точки зрения Министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определенные общины, — заявил он.

Напитупулу уточнил, что сотрудники ведомства посетили место, которое называют маленькой Москвой, проверили документы у проживающих там туристов и «убедились, что все в порядке».

Ранее сообщалось, что «русская деревня» находится в округе Южная Кута, где россияне арендовали целую гостиницу. По словам местных жителей, туристы стали с большой скоростью ездить на мотоциклах по улице, ходить в одном нижнем белье и шуметь. Жители призвали полицию проверить туристов.