Мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении в Японии

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Вооруженный мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении в японском Вараби, сообщает агентство Kyodo. До этого он устроил стрельбу в больнице в городе Тода.

По предварительным данным, стрелок вооружен пистолетом. В медучреждении он ранил врача и пациента, а затем на мотоцикле переместился в соседний город Вараби. О пострадавших на почте не сообщалось. Полиция уже прибыла на место и окружила здание. Мужчине предлагают сдаться.

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