https://static.news.ru/photo/ef5bbd76-50a8-11ea-ae28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Xinhua/Global Look Press

КНР приобрела в Туркменистане миллион медицинских масок из-за вспышки в Китае коронавируса нового типа. Пекин потратил на покупку $200 тысяч. В самой республике случаев заражения не выявляли.

В контракте говорится о трёхслойных одноразовых масках с фиксатором, передаёт агентство «Ориент».

На 16 февраля 2020 года около 70 тысяч человек заразились, более 1600 умерли, свыше 9,5 тысячи выздоровели.

Только два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в России. Инфицированными оказались граждане Китая. Их выписали из больницы 12 февраля 2020 года. Новых случаев не выявлено, рассказали представители Роспотребнадзора.

В РФ действуют 120 учреждений для медицинского наблюдения на 7094 места. В них размещены на данный момент 616 жителей КНР. В резерве находятся ещё 210 организаций на 11 683 койки, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, китайского Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.