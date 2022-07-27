МИД Китая выступил против санкций США из-за поставок российской нефти МИД Китая выразил протест против санкций США из-за поставок российской нефти в КНР

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Пекин выступает категорически против попыток Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.

Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций, — указал Лицзянь.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о санкциях в отношении Китая за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России. По мнению Рубио, покупая нефть у России, в КНР поддерживают её спецоперацию на Украине. Законопроект уже получил поддержку от сенаторов Кевина Крамера и Рика Скотта. Однако отмечается, что документ имеет мало шансов получить одобрение в сенате, поскольку противоречит политике Белого дома. В частности, из-за прекращения поставок нефти из России Китай будет вынужден конкурировать за ресурс с другими странами, что может спровоцировать рост цен.

20 июня стало известно, что Китай рекордно увеличил импорт нефти из России. По данным таможни КНР, Пекин в мае нарастил закупку российской нефти на 55% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в день.