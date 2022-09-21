МИД Китая призвал к урегулированию конфликта на Украине мирным путем

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал все стороны конфликта на Украине добиться прекращения боевых действий путем переговоров и удовлетворения их интересов в сфере безопасности, его слова приводит Radio Sputnik. При этом он выразил надежду на то, что международное сообщество не будет этому препятствовать. Китайский дипломат сделал заявление в ответ на обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны, в ходе которого объявил о частичной мобилизации.

Позиция Китая в отношении украинского кризиса четкая и последовательная. Мы призываем соответствующие стороны добиться прекращения огня и боевых действий путем диалога и переговоров, а также как можно скорее найти решение, учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст условия и возможности для этого, — заявил Вэньбинь.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.