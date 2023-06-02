Метеоролог рассказал о последствиях бушующего в Японии тайфуна Метеоролог Шувалов: тайфун «Мавар» может привести к серии потопов и оползней в Японии

Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайфун «Мавар», бушующий сейчас в Японии, может привести к серии потопов, оползней и подтоплений, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он подчеркнул, что именно этим руководствуются местные власти, которые решили эвакуировать из префектуры Вакаяма более 100 тысяч местных жителей.

Тайфун «Мавар» очень ранний, он появился к западу от филиппинских островов еще неделю назад и медленно шел в сторону Японии. По некоторым признакам, количество осадков в некоторых районах Японии затронет южную часть острова, и весьма сильно. Осадки ожидаются около 200–300 мм и в довольно короткий промежуток времени. Учитывая рельеф, такое количество осадков может вызвать серию потопов, оползней и подтоплений, поэтому и были эвакуированы жители, — рассказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что «Мавар» движется вдоль тихоокеанского побережья страны. В ряде регионов, включая Токио, идут сильные дожди и отмечается риск схода оползней. Также зафиксировано повышение уровня воды в реке города Тоёхаси выше пределов безопасных значений. В этой связи жители города получили предупреждение о возможности наводнения.