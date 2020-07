Mercedes-Benz массово отзывает свои автомобили в Китае

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 668 954 машины с китайского рынка. Причиной стали возможные проблемы с утечкой топлива. О решении знаменитого гиганта объявили фирмы Beijing Benz Automotive Co. и Fujian Benz Automotive Co., Ltd.