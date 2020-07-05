Mercedes-Benz массово отзывает свои автомобили в Китае

https://static.news.ru/photo/0f02e4e6-becd-11ea-ab0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает 668 954 машины с китайского рынка. Причиной стали возможные проблемы с утечкой топлива. О решении знаменитого гиганта объявили фирмы Beijing Benz Automotive Co. и Fujian Benz Automotive Co., Ltd.

Компания начнёт проверять автомобили, включая C-, E- и V-классы, с 18 декабря 2020 года, говорится на официальном сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Соответствующее распоряжение издано, так как соединение между топливным насосом высокого давления двигателя и топливопроводом низкого давления может подвергаться снижению герметичности после длительной эксплуатации, что, в свою очередь, провоцирует утечку горючего. Ведомство заявило, что все ремонтные работы проведут бесплатно в дилерских центрах.

Ранее Росстандарт сообщил об отзыве 365 автомобилей BMW из России. Причиной стали проблемы с ремнями безопасности. Вернут автомобили M8 (серий F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (G01), X4 (G02) и 8-й серии. У этих автомобилей существует опасность вытягивания датчика Холла из-за недостаточной длины кабеля. В результате сработает предупреждение о непристёгнутом ремне, что приведёт к повышению нагрузок.