https://static.news.ru/photo/0e2b2866-5790-11ea-a353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dorothee Barth/Global Look Press

Во Вьетнаме с 13 февраля не было выявлено новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, врачам удалось вылечить всех пациентов с коронавирусом — 16 человек.

Последним инфицированным был 50-летний мужчина, заразившийся от своей вернувшейся из Ухани дочери. Он выздоровел, состояние его здоровья не вызывает опасений у докторов, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Вьетнама.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за выявления случаев заражения новым типом коронавируса во Вьетнаме 10 тысяч человек были помещены на карантин на 20 дней.