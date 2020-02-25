Во Вьетнаме с 13 февраля не было выявлено новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, врачам удалось вылечить всех пациентов с коронавирусом — 16 человек.
Последним инфицированным был 50-летний мужчина, заразившийся от своей вернувшейся из Ухани дочери. Он выздоровел, состояние его здоровья не вызывает опасений у докторов,
Ранее NEWS.ru писал, что из-за выявления случаев заражения новым типом коронавируса во Вьетнаме 10 тысяч человек были помещены на карантин на 20 дней.
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