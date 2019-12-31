https://static.news.ru/photo/327408c2-2ca3-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новогодний марш солидарности с правительством Гонконга пришлось отменить через три часа после его начала из-за вспыхнувшего насилия.

По оценкам организаторов, явка превысила миллион человек.

Радикальные демонстранты перекрыли дороги, разорили филиал банка HSBC в Ван-Чай и забросали полицейских зажигательными смесями. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки. Задержаны десятки человек, пишет SCMP.

Другая толпа демонстрантов собралась в парке Виктории, чтобы пройти маршем от Козуэй-Бэй до Чатер-Роуд в центральном районе. Протестующие требовали провести независимое расследование действий полиции, амнистии для арестованных и всеобщего избирательного права.

Видео столкновений полиции и демонстрантов опубликовало на своей странице в Twitter издание AFP.

VIDEO: Hong Kong saw in the New Year with an evening of peaceful protests that morphed into tear gas-choked clashes between hardcore demonstrators and police pic.twitter.com/NYaKdsPsvn — AFP news agency (@AFP) 1 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Они начались с митингов против проекта закона об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.