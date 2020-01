По оценкам организаторов, явка превысила миллион человек.

Радикальные демонстранты перекрыли дороги, разорили филиал банка HSBC в Ван-Чай и забросали полицейских зажигательными смесями. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки. Задержаны десятки человек, пишет SCMP.

Другая толпа демонстрантов собралась в парке Виктории, чтобы пройти маршем от Козуэй-Бэй до Чатер-Роуд в центральном районе. Протестующие требовали провести независимое расследование действий полиции, амнистии для арестованных и всеобщего избирательного права.

Видео столкновений полиции и демонстрантов опубликовало на своей странице в Twitter издание AFP.