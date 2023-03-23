Летим на Луну, а потом на Марс: как Россия и Китай будут осваивать космос Россия и Китай договорились совместно развивать космические программы на орбите

Фото: Hu Zhixuan/XinHua/Global Look Press

Ракета Long March 2FT1 с первым в Китае беспилотным космическим модулем Tiangong-1

Россия и Китай будут совместно развивать свои космические программы. Об этом в ходе переговоров в Москве условились президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В каких областях космоса могут сотрудничать Москва и Пекин, выяснил NEWS.ru.

Кто тратит на космос больше — Россия или Китай

На сегодняшний день космическая программа КНР включает в себя несколько главных направлений. Это развитие собственной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), лунная программа, изучение Марса и других планет Солнечной системы, расширение возможностей своей геолокационной системы «Бэйдоу».

В 2022 году на развитие космических программ Пекин, по оценкам Euroconsult, потратил $12 млрд, в то время как расходы Москвы на освоение космоса составили около $3,5 млрд. Таким образом, Китай занимает второе место в мире по тратам на космос после США ($62 млрд), в то время как Россия — пятое, уступая еще Японии ($4,9 млрд) и Франции ($4,2 млрд).

О чем договорились Путин и Си

«Стороны будут углублять взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в рамках реализации Программы развития сотрудничества в области космической деятельности между корпорацией „Роскосмос“ и Китайской национальной космической администрацией на 2023–2027 годы», — сказано в совместном заявлении РФ и КНР.

Как пояснил NEWS.ru член общественного совета Роскосмоса, академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин, «лидеры подтвердили предварительную договоренность».

«В начале прошлого года Россия и Китай подписали зеленую карту по освоению Луны. Согласно этому документу, наши космические агентства должны были скооперировать направления исследований», — подчеркнул Маринин.

Также еще в феврале 2022 года стало известно, что Китай и Россия договорились заключить межправительственное соглашение о создании научно-исследовательской станции на Луне. В ноябре Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023–2027 годы. А в декабре гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и созданию лунной базы.

Фото: kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Как будут изучать Луну

«Я думаю, что после решения руководителей наших государств две концепции будут скооперированы и поделены вклады по совместному исследованию Луны. На первом этапе мы исследуем Луну автоматическими станциями. У нас сейчас финансируются четыре аппарата. Китайцы три уже запустили. Сейчас готовят к запуску еще два. Вот эти станции должны дополнять друг друга», — пояснил Маринин.

В декабре 2019 года «Чанъэ-4» стал первым в истории аппаратом, который сумел мягко сесть на обратную сторону Луны и доставил туда луноход «Юйту-2». А модуль «Чанъэ-5» в декабре 2020 года доставил на Землю с поверхности Луны образцы лунного грунта. В 2025–2026 годах должны быть запущены станции «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7».

Россия сейчас готовит к запуску АМС «Луна-25», «Луна-26, «Луна-27» и «Луна-28». Первый аппарат должен отправится к спутнику в июле этого года, три других — в 2027-м и 2028 году. «Луна-25» должна изучить верхний слой поверхности в районе Южного полюса Луны и отработать технологии посадки и анализа грунта. Следующие миссии, как ожидается, будут готовить вместе с китайскими аппаратами, задача которых — подготовка к развертыванию лунной базы.

«Что касается дальнейшего, то НПО „Энергия“ еще два года назад представила свое видение постоянной обитаемой станции на Южном полюсе Луны. В прошлом месяце Китай показал свою концепцию. Работы у них в этом направлении идут, они разрабатывают тяжелую ракету для этого. Для лунной программы и в перспективе — для марсианской. Борисов сказал, что мы тоже начнем разрабатывать мощную ракету в следующем году. В этом смысле мы от них отстаем», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Между тем в ноябре 2022 года американцы запустили крупнейшую в мире ракету-носитель Space Launch System. Она доставила на орбиту Луны корабль «Орион» (Orion).

Фото: Пекинский центр управления «Чанъэ-4» — китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства

Будут ли россияне сотрудничать с китайцами по орбитальным станциям

Свою первую обитаемую космическую станцию китайцы запустили в 2021 году. В апреле на орбиту вывели базовый модуль «Тяньхэ» («Гармония небес»). В июле к нему пристыковали лабораторию «Вэньтянь» («В поисках небес»), а в ноябре — еще один научный модуль «Мэньтянь» («Мечты о небесах»). Они пристыкованы в форме буквы «т». Таким образом, «Тяньгун», рассчитанная на работу трех тайконавтов (от китайского «тайкун» — «космос»), стала третьей многомодульной пилотируемой орбитальной станцией после советского «Мира» и Международной космической станции.

В конце 2023 года компанию «Небесному дворцу» должен составить «Небесный часовой» — «Сюньтянь», автономный модуль с оптическим телескопом. Он будет вращаться на той же орбите, что и космическая станция, так что иногда сможет состыковываться со ней для обслуживания.

«В плане станций мы идем каждый своим путем. У них не было своей станции. Сейчас первый этап сборки у них завершился, и четыре миссии туда летали. Сейчас четвертая полугодовая экспедиция. Они не так давно перешли к длительным полетам, организовали первую пересменку. Мы это прошли еще в 1980-е годы», — объяснил Маринин.

В августе прошлого года Роскосмос представил макет будущей российской орбитальной станции. Предполагается, что она будет летать над Северным и Южным полюсом Земли. Запуск первого модуля станции пока намечен на 2028 год. На первом этапе развертывания станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового.

Китайская орбитальная станция облетает Землю на высоте от 400 до 450 километров и имеет наклонение орбиты 41,5 градуса, что не позволяет запускать космические корабли на станцию с российских космодромов, которые расположены на более высоких широтах.

«К сожалению, наши космодромы не позволяют летать на китайскую станцию. Китайские корабли на нашу высокоширотную станцию тоже летать не смогут. Так что тут совместить можно было бы только экипажи: включать в наши экипажи китайцев и россиян — в их экипажи. Но это дело далекого будущего. Потому что американцы ни за что не согласятся пустить китайцев на Международную космическую станцию», — пояснил эксперт.

Китайские космонавты не могут работать на МКС, потому что законы США запрещают NASA делиться данными с Пекином.

Фото: Wikimedia Китайская космическая станция «Тяньгун»

Какое направление считается самым перспективным

«Самое главное и, наверное, перспективное с точки зрения реализации в ближайшем будущем направление — это совмещение нашей группировки спутников ГЛОНАСС с их группировкой „Бейдоу“. Это навигационные спутники, системы. То есть нам надо отвязаться от GPS, которая ненадежная, в руках американцев, в любой момент может отключаться, и скооперироваться с „Бейдоу“», — добавил Маринин.

По его словам, совместное использование этих систем повысит точность и надежность данных по всему земному шару.

21 марта правительство России поручило Роскосмосу и МИД проработать с китайской стороной вопрос создания подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации для обеспечения совместимости глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и «Бейдоу».

Сейчас в российскую группировку ГЛОНАСС входят 24 действующих космических аппарата, летающих в трех плоскостях. Китайская навигационная система «Бейдоу» («Большая медведица») состоит из 35 спутников. Она включает в том числе геостационарные спутники, которые расположены над океанами.

Заинтересуются ли китайцы российскими ракетами-носителями

«Им наши услуги запусков не интересны. Во-первых, нам нечего сейчас предложить. У нас „Протон“ закрывается, уже не производится. А у „Ангары“ серийное производство не налажено. Поэтому мы не можем сделать серьезное предложение», — посетовал Маринин.

По его словам, наложенные Западом ограничения поставили в затруднительное положение российскую отрасль коммерческих запусков.

«На нас наложили большое количество санкций, которые отрубили контракты по запуску более легких спутников на наших ракетах „Союз“ с космодрома Куру во французской Гвиане», — сказал эксперт.

А китайцы, наоборот, вышли на рынок коммерческих запусков. «У них сейчас избыток производственных мощностей, они несколько лет назад начали заниматься коммерческим извозом, выводить спутники для соседних стран», — заключил собеседник NEWS.ru.