Лайнер Diamond Princess покинул японский порт

https://static.news.ru/photo/6159ae5e-9755-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Круизное судно Diamond Princess покинуло японский порт Йокогама и направилось в Малайзию.

Об этом сообщил телеканал NHK. По его данным, лайнер, который стоял в Йокогаме с февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса на его борту, покидает порт окончательно. Круизные маршруты с его участием закрыты до 1 октября.

Судно Diamond Princess около месяца было на карантине. Коронавирус был выявлен у 712 из 3,6 тысячи человек, находившихся на его борту. 13 человек скончались, ещё 4 находятся в тяжёлом состоянии до сих пор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 61 100 человек застряли на круизных лайнерах, находящихся в водах и портах Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные Береговой охраны США.