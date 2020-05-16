Лайнер Diamond Princess покинул японский порт

Круизное судно Diamond Princess покинуло японский порт Йокогама и направилось в Малайзию.
Об этом
Судно Diamond Princess около месяца было на карантине. Коронавирус был выявлен у 712 из 3,6 тысячи человек, находившихся на его борту. 13 человек скончались, ещё 4 находятся в тяжёлом состоянии до сих пор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что около 61 100 человек застряли на круизных лайнерах, находящихся в водах и портах Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные Береговой охраны США.
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