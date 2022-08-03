«Кризис на пустом месте»: политолог осудил США за поездку Пелоси в Тайвань Политолог Марков: авторитет США на мировой арене упадет после визита Пелоси в Тайвань

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

США при помощи сомнительных авантюр готовы создать кризис на пустом месте, поездка спикера палаты председателей США Нэнси Пелоси приведет к падению авторитета Штатов на мировой арене, убежден политолог Сергей Марков. Он осудил решение Вашингтона, так как оно поставило под угрозу мировую безопасность, передает «ПолитРоссия».

Эта поездка показала, что США путем авантюры готовы создать кризис на пустом месте. Хаос нарастает в политике Вашингтона, — высказался Марков.

По его мнению, после этой поездки еще большее количество стран захотят дистанцироваться от Вашингтона, так как «никто не хочет зависеть от сумасшедших». Политолог убежден, что силу воли стоит проявлять в более важных делах, чем «троллинг» китайского лидера Си Цзиньпиня.

Рисковать мировой безопасностью, чтобы потроллить Си и очень умеренно ведущий себя Китай — это не сила воли, а безумный авантюризм, — резюмировал Марков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань указывает на то, что Соединенные Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность. Он также сравнил визит чиновницы на остров с ситуацией на Украине.