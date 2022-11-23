Космонавт из Китая поставил рекорд по времени пребывания в космосе Китайский космонавт Чэнь Дун провел на космической станции «Тяньгун» более 200 дней

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Китайский космонавт Чэнь Дун установил новый рекорд КНР по общему количеству проведенных в космосе дней, сообщает EADaily со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая. Чень Дун пробыл на борту китайской космической станции «Тяньгун» более 200 дней. Космонавт был командиром миссии «Шэньчжоу-14», которая отправилась в экспедицию 5 июня 2022 года.

Вместе с Чень Дуном на станцию «Тяньгун» отправились два других космонавта — Лю Ян и Цай Сюйчжэ. В ходе экспедиции экипаж выполнил множество задач, включая три выхода в открытый космос, серию научных экспериментов, проведение научно-популярной лекции в прямом эфире в рамках «Класса Тяньгун» и выполнение нескольких орбитальных заданий по сближению, стыковке и транспонированию.

Китай в текущий момент готовит к отправке в космос следующую пилотируемую миссию. Ракета-носитель с космическим кораблем «Шэньчжоу-15» на борту в понедельник прибыла на стартовую площадку. Чэнь Дун с коллегами по возвращении на Землю передадут эстафету новому экипажу.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Россия и КНР в состоянии обсуждать совместное производство модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун». В госкорпорации добавили, что и в пилотируемой космонавтике страны могут тесно сотрудничать.

23 октября вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что срок эксплуатации российского фрагмента МКС может быть продлен до 2028 года. По его словам, к этому времени должна быть развернута отечественная орбитальная станция.