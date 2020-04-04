Кошки в Ухани массово заразились SARS-CoV-2

https://static.news.ru/photo/1f9f7f54-763d-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируса, массово заразились кошки.

К такому выводу пришли учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. После вспышки заболевания они взяли образцы крови у 102 кошек и у 39 — до эпидемии. В образцах, взятых до вспышки, следов инфицирования найдено не было.

В крови 15 кошек, у которых анализы брали после начала эпидемии, специалисты нашли антитела к SARS-CoV-2, передаёт bioRxiv.

Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией, — говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что общенациональный траур по погибшим от коронавирусной инфекции объявлен Госсоветом КНР, 4 апреля будут отменены все развлекательные мероприятия.