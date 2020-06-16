Пекин перешёл на военное положение из-за вспышки коронавируса. После того, как в Китае почти два месяца не находили новых заражённых, всего за пять дней в столице обнаружили более сотни случаев. Все они связаны с оптовым рынком продуктов. Китайские учёные предупреждают, что циркулирующий по Пекину вирус опаснее, чем найденный в Ухани: он гораздо заразнее.

11 районов китайской столицы были огорожены заборами 15 июня. Все их жители помещены на карантин, а обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом тоже нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели уже около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ. По данным на 16 июня, там зафиксировано 106 случаев COVID-19 — на 27 больше, чем днём ранее.

Все они связаны с пекинским оптовым рынком продуктов Синьфади, в частности, с импортированным лососем. Коронавирус обнаружили на разделочных досках и среди работников рынка, которые разрезали рыбу. Две сети гипермаркетов, узнав об этом, избавились от всех своих запасов лосося.

Tpg/Global Look Press

Из-за возникновения очага заболевания своих постов лишились Чжоу Юцин, заместитель мэра Юго-Западного района Фэнтай, где расположен Синьфади, секретарь комитета Коммунистической партии района Фэнтай Ван Хуа и генеральный директор оптового рынка Чжан Юэлинь. Учёные пытаются установить, стал ли источником заражения сам лосось или сотрудники рынка, контактировавшие с рыбой.

Как и в остальной части страны, большинство населения Пекина уязвимо для COVID-19, — приводит китайское издание The Global Times слова эпидемиолога Чжэн Гуаня. — К счастью, Пекин обнаружил его на ранних стадиях и действовал быстро.

Специалист добавил, что, если новую вспышку коронавируса не удастся взять под контроль, она может перерасти во вторую волну эпидемии. Инфекция уже распространилась за пределы столицы. В Сычуане положительный тест на коронавирус сдала женщина, недавно прибывшая из Пекина. В провинции Хэбэй обнаружены четверо инфицированных, в Ляолине — двое.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что он ожидает от китайских властей публикации информации о генотипе обнаруженного в Пекине вируса и поддерживает их усилия.

Подобный кластер инфекции — это проблема, которую необходимо исследовать и контролировать. И это именно то, что делают китайские власти, — пояснил Райан.

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю предупреждает, что циркулирующий по столице вирус может быть более заразным, чем уханьский, так как всего за пять дней инфицировал более 100 человек. Предварительные исследования говорят о том, что он был завезён из-за рубежа, скорее всего из Европы. И это плохие новости для КНР, которая разрабатывает вакцину на основе образцов вируса, обнаруженного в Ухани.

Несомненно, другой генотип вируса может стать причиной сниженной эффективности вакцины, — объясняет Ян. — Это значит, что вакцина должна быть эффективна против обоих типов вируса — китайского и европейского, что усложняет её разработку.

Как замечает The New York Times, вспышка заболеваемости в столице, колыбели Коммунистической партии, воспринимается китайским руководством как постыдная. На протяжении 52 дней в Китае не фиксировались новые случаи инфицирования коронавирусом, и Пекин привык считать пандемию проблемой других государств.

Кроме того, как и в Ухани, вспышка в Пекине началась с продуктового рынка. После первой волны эпидемии звучали призывы закрыть рынки, где разделывают мясо прямо при покупателях, или хотя бы ужесточить там санитарный контроль. Новый случай показывает, что это не было сделано.

Tpg/Global Look Press

Это не первая вспышка заболеваемости в Китае после окончания эпидемии. В начале апреля несколько инфицированных обнаружили в уезде Цзя провинции Хэнань. Источником заражения стал врач, вернувшийся туда после командировки в Ухань. Уезд немедленно изолировали и ввели там полный карантин: жителям запретили выходить на улицы без веской причины, все непродовольственные магазины и предприятия закрылись. В середине апреля был ужесточён контроль на границе КНР и России после того, как возвратившиеся на родину китайцы стали причиной всплеска новых случаев заражения в провинции Хэйлунцзян.

Всё это время Китай реагировал на вспышки жёстко и стремительно, вводя серьёзные ограничения, даже если число заболевших не превышало десятка. Такой подход уже неприменим к Европе и США, где карантин не свёл число заражений к нулю, как в Китае. Но для КНР, где подавляющее большинство населения не имеет иммунитета к заболеванию, такие меры становятся единственным способом предотвратить вторую волну эпидемии, которая может оказаться куда более разрушительной, чем первая.