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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Пекине достигло 102, сообщил комитет по здравоохранению столицы Китая.

По его данным, с 28 января по 29 января зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Самому младшему заболевшему два года.

В комитете также отметили, что новых смертей от коронавируса не фиксировалось, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.