КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием ЦТАК: США и Южной Корее стоит помнить, что КНДР обладает возможностями ядерной атаки

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сеул, Южная Корея: люди смотрят телевизионный экран, показывающий выпуск новостей с изображением северокорейского военного парада, проведенного в Пхеньяне в ознаменование 75-летия основания ее вооруженных сил, на железнодорожной станции Йонсан в Сеуле

США и Южная Корея должны помнить о последствиях своих военных провокаций, так как решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если усилия по сдерживанию войны окажутся безрезультатными. Как передает ТАСС с таким заявление 2 апреля выступило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

США и их сторонники никогда не должны забывать о том, что другая сторона является страной, обладающей практическими возможностями ядерной атаки, и о том, что народ и армия КНДР не делают пустых заявлений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что КНДР будет адекватно реагировать на «прямые военные провокации», и поэтому Пхеньян призывает Вашингтон и Сеул подумать о цене своих действий, если они не хотят «ужасной трагедии».

ЦТАК отметило многочисленные военные учения США и Южной Кореи в последнее время. Агентство подчеркнуло, что утверждения Южной Кореи об оборонительном характере учений не могут «скрыть истинное агрессивное лицо провокаторов и военную сущность альянса».

Ранее государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.