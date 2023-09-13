КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает агентство «Ренхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Министерство обороны Японии также подтвердило факт ракетного запуска.

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, — отмечается в заявлении военных.

На данный момент не предоставлена информация о дальности, высоте и скорости полета этой ракеты. Известно лишь, что «со стороны Северной Кореи произведен пуск объекта, который, возможно, является баллистической ракетой».

Напомним, что последний раз КНДР осуществила два ракетных запуска малой дальности 30 августа.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют встретиться на Дальнем Востоке. Точное место встречи пока держится в секрете. Беседа будет иметь полноформатный характер, включая переговоры делегаций, возможную личную встречу лидеров и торжественный обед от имени президента России. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, возможное сотрудничество в «чувствительных» сферах, а также обменяться мнениями по международным вопросам.