КНДР платит биткоинами: как Пхеньян вербует агентов Южнокорейский офицер, подготовленный для убийства Ким Чен Ына, продавал северянам военные секреты южан

Вооружённые силы Республики Корея / Фото shutterstock.com

Громкий шпионский скандал разразился в Республике Корея (РК). Капитан элитного подразделения спецназа местной армии арестован по обвинениям в передаче секретной информации северокорейским спецслужбам. За свои услуги он и познакомивший его с северокорейцами другой гражданин РК получали вознаграждение в криптовалюте.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Командование безопасности Министерства обороны РК, в центре шпионской истории оказался капитан южнокорейской армии, который ранее учился в гражданском вузе, но после выпуска решил продолжить карьеру в вооруженных силах. Примерно в марте 2020 года к нему обратился его однокашник по вузу, занимавший должность директора одной из бирж, торгующих криптовалютой, сказав, что есть «интересная возможность подзаработать», и свел его со «знакомым». Последний был, как считают следователи, северокорейским хакером, которому целью ставилось получение секретной информации о южнокорейской армии. Хакер и капитан договорились, что последний сделает фотографии с экрана рабочего компьютера, где в это время будут доступны закрытые материалы.

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Для выполнения этой миссии военнослужащий получил специальные шпионские часы со встроенной камерой, а также приобрел отдельный мобильный телефон и ноутбук. В итоге с июня прошлого года он фотографировал документы и несколько раз пересылал их северянину. Среди переданных документов было оглавление титульной страницы закрытой системы Сухопутных войск ВС РК, «Правила безопасности в Сухопутных войсках» и другие. Общение и передача информации шла через канал в мессенджере Telegram. За свою работу и на приобретение нужной техники капитан получил в общей сложности 48 млн вон (около $42 тыс).

Хотя южнокорейская контрразведка не сообщает, как она вышла на «крота», но, похоже, что он «посыпался» при попытке осуществить полномасштабное проникновение в электронную Корейскую электронную систему командования и управления (KJCCS), которая используется для хранения и передачи разного рода информации, включая секретную, военного характера. Для проникновения было создано специальное устройство с компьютером, которое пыталось взломать сеть, но попытка провалилась.

В конце концов следователи военной прокуратуры и контрразведки Южной Кореи на днях арестовали капитана, провели у него обыск, обнаружив дополнительные улики, подтверждающие его шпионаж в пользу северокорейцев. Военный уже стал давать показания.

СМИ параллельно выяснили, что арестованный является не простым офицером, а входил в состав созданной в декабре 2017 года 13-й бригады спецмиссий Сухопутных войск РК. Это подразделение спецназа, в задачу которого входит ликвидация высшего руководства КНДР в случае начала войны, чтобы быстро лишить северокорейскую армию и государство начальников. В свое время создание 13-й бригады широко рекламировалось южнокорейскими СМИ с целью оказать психологическое давление на Северную Корею. Подразумевалось, что при необходимости бойцам бригады может быть поставлена задача и по ликвидации Ким Чен Ына. За характер своих задач подразделение получило прозвище «обезглавливателей», имея в виду, что они должны оставить КНДР без «головы», то есть без руководства.

Вооружённые силы Республики Корея The Mariner 4291 / Shutterstock.com

Военные следователи РК, которые размотали всю цепочку этого дела, выяснили, что «северокорейский хакерско-шпионский спрут» уже давно пустил свои щупальца в Южной Корее. Как выяснилось, ключевую роль во всей этой схеме на территории РК играл как раз однокашник капитана — директор криптовалютной биржи. Он еще шесть лет назад в одном из сообществ познакомился со специалистами по криптовалюте, которые оказались северокорейскими хакерами, и стал работать на них, получив в общей сложности не менее 700 млн вон (около $550 тыс). Средства, как и в случае с капитаном армии, также передавались в виде криптовалюты. От северян он получал разные задания, включая то, в котором содержалось указание найти какого-либо местного военного, который за деньги согласится передавать секреты. Этот знакомый сначала обратился к одному офицеру, который отказался участвовать в сомнительной схеме, но общение с капитаном из бригады спецназа оказалось более удачным.

Местная контрразведка совместно с прокуратурой теперь пытаются определить масштаб ущерба, который успел нанести завербованный офицер. Согласно одним сообщениям СМИ, ущерб относительно невелик, так как главная задача — полноценное проникновение в закрытую систему данных военных KJCCS — не была выполнена. Однако другие издания, ссылаясь на свои анонимные источники, утверждают, что, возможно, придется пересматривать всю систему работы и задачи бригады «обезглавливателей», так как шпион мог успеть передать ключевую информацию.