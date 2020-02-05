https://static.news.ru/photo/6ed82ffe-480b-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае женщина сумела отбиться от насильника, воспользовавшись всеобщей паникой из-за вспышки коронавируса в стране.

25-летний молодой человек ворвался в спальню к китаянке, проживающей в провинции Хубэй, и попытался изнасиловать. Женщина, кашляя, прокричала ему, что только вернулась из Ухани. Она также сообщила, что инфицирована вирусом, потому находится дома одна на карантине. Жительница КНР стала отпихивать нападавшего, пытавшегося закрыть ей рот и сжать шею, пишет Daily Mail.

Молодой человек испугался и сбежал, забрав у жертвы 3080 юаней (более 27 тысяч рублей). Вскоре он явился в полицию вместе с отцом. Подозреваемый признался, что ушёл из дома, и у него не было денег. Он решил совершить ограбление, а когда увидел, что кроме женщины в квартире никого нет, решил её изнасиловать.

Ранее NEWS.ru писал, что житель США инсценировал собственную смерть, чтобы избежать наказания за изнасилование 14-летней приёмной дочери.