«Китайский Гелик» оказался в 5 раз дешевле Mercedes

Колёсная база машины достигает 2800 мм, а дорожный просвет равен 215 мм. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 7,5-8,5 секунды. Расход топлива — не превышает 10 литров на 100 километров пробега.

Кроме того у него 20-дюймовые алюминиевые диски, выдвижные подножки, много подушек безопасности, мультимедиа-система с дисплеем и многое другое. Двигатель на 2,3 литра имеет 250 лошадиных сил. Купить можно как автоматическую коробку, так и МКПП, пишет портал Car.ru.

При всём при этом цена на китайское авто 2,3 — 3,2 млн рублей, тогда как за Gelandewagen в Росси придётся отдать около 11,5 — 19,5 млн.

В Сети ранее появился ролик, на котором показали, на что способен BAIC BJ80. Он преодолевает практически вертикальный склон.