«Китайский Гелик» оказался в 5 раз дешевле Mercedes

https://static.news.ru/photo/f3d5eef8-aad9-11eb-8dee-96000091f725_660.jpg Фото: Prt Scr youtube.com

Китайская версия известного на весь мир «гелентвагена» превзошла оригинальный автомобиль от Mercedes по цене и характеристикам. Выяснилось, что внедорожник BAIC BJ80, который визуально очень похож на Mercedes, теперь выпускается в габаритах 4765×1955×2005 мм.

Колёсная база машины достигает 2800 мм, а дорожный просвет равен 215 мм. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 7,5-8,5 секунды. Расход топлива — не превышает 10 литров на 100 километров пробега.

Кроме того у него 20-дюймовые алюминиевые диски, выдвижные подножки, много подушек безопасности, мультимедиа-система с дисплеем и многое другое. Двигатель на 2,3 литра имеет 250 лошадиных сил. Купить можно как автоматическую коробку, так и МКПП, пишет портал Car.ru.

При всём при этом цена на китайское авто 2,3 — 3,2 млн рублей, тогда как за Gelandewagen в Росси придётся отдать около 11,5 — 19,5 млн.

В Сети ранее появился ролик, на котором показали, на что способен BAIC BJ80. Он преодолевает практически вертикальный склон.

Belive it or not, this isn't a G Wagon. It's a BAIC BJ80, which is basically a Chinese replica, but it sure seems to be pretty capable.



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Ранее NEWS.ru писал, что подержанные машины в РФ в первом квартале 2021 года подорожали на 5,2%, обогнав по данному показателю новые автомобили (3,8%). Ситуации способствуют нехватка товара в салонах и постоянный рост стоимости.