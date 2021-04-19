Подержанные автомобили в РФ прибавили в цене быстрее новых

https://static.news.ru/photo/5a27cd82-a0f5-11eb-91f4-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Подержанные машины в РФ в первом квартале 2021 года подорожали на 5,2%, обогнав по данному показателю новые автомобили (3,8%). Ситуации способствуют нехватка товара в салонах и постоянный рост стоимости, передаёт «Коммерсант».

На вторичном рынке быстрее всего ценник тяжелел на Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. Медленнее — на ВАЗ-2107 и Lada Kalina. Эксперты портала «Авто.ру» отметили, что рост стоимости подержанных машин начался в 2020-м. С начала 2020-го б/у автомобили подорожали на 25%, а новые — на 15%, передаёт Lenta.ru.

Машины б/у остаются довольно популярными. Самые привлекательные — не старше трёх лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Их приобретают сразу после появления на рынке, отметил руководитель автодилера Андрей Павлович. С другой стороны, «вторичку» не пополняют свежие модели из-за дефицита новых авто: хозяева не спешат расставаться с ними из-за снижения доходов.

Представители официальных дилеров предупредили россиян об увеличении цен на новые автомобили. Во II квартале 2021 года они могут вырасти на 2–7%, заявил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев. Эксперты считают, что стоимость растёт из-за дефицита машин в салонах, а также из-за повышения ставок утилизационного сбора. Последнее обстоятельство вызовет рост цен на импортные модели.

Ранее сообщалось, что для водителей такси полисы ОСАГО могут подорожать на 60%. В настоящее время Минфин и ЦБ РФ обсуждают пересмотр тарифов. Дело в том, что уровень выплат по ДТП с участием такси превышает сборы по ОСАГО на 62%. Для того чтобы выровнять убыточность по данному сегменту, страховые компании предлагают повысить тарифы по меньшей мере на 60%.