https://static.news.ru/photo/100c5f46-e9e6-11e9-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Qirui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель администрации Гонконга Кэрри Лам допустила вмешательство китайской армии при ухудшении ситуации с протестами.

По её словам, в настоящий момент местные власти уверены в возможности справиться с происходящим самостоятельно. Такого же мнения придерживаются власти материкового Китая, отметила она.

Но если ситуация станет совсем тяжёлой, тогда нельзя будет исключить ни одного варианта, если мы хотим, чтобы Гонконг получил хотя бы ещё один шанс, — передаёт её слова AP .

Политик отметила, что иностранным наблюдателям следует согласиться с воинственным характером акций, уровень насилия на которых продолжает расти.

Ранее News.ru писал, что в начале октября полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против протестующих. В результате получил ранение один человек, напавший на силовиков с дубинкой.