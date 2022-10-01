В Китае назвали потрясением для Европы утечку газа на Nord Stream

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Китай обеспокоен ситуацией с утечкой газа на подводных трубопроводах «Северного потока», вызванной «мощными взрывами», поскольку это главный маршрут для прокачки голубого топлива в 23 европейские страны, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда Китая Гэн Шуан. Он подчеркнул, что утечка до сих пор не устранена и это происшествие влияет на судоходные маршруты и негативно сказывается на экологии, передает РБК.

[Происшествие] усугубило нехватку энергоснабжения в Европе. Потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители, — сказал Гэн.

По словам дипломата, многие страны называют саботаж причиной утечки в трубопроводах, и если это так, то инцидент является нападением на транснациональные гражданские объекты и подводные трубопроводы, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) и других международных договоров.

Гэн подчеркнул, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток»

Датские чиновники пришли к выводу, что на нитках газопроводов произошло два взрыва общей мощностью более одной тысячи килограммов в тротиловом эквиваленте.