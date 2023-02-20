Китай потребовал расследовать взрывы на «Северных потоках»

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МИД Китая призвал тщательно расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбиня. По его мнению, международное сообщество вправе выдвигать подобные требования, так как этот инцидент имеет серьезные последствия.

Газопроводы «Северный поток» некогда назывались «спасательной веревкой» для европейской энергетики, взрывы на «Северных потоках» оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию <...> Крайне необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу, — заявил Вэньбинь.

По его словам, многие люди верят в то, что дело о взрывах странное и сложное, так как США и европейские страны активно не комментируют происшествие.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своей статье утверждал, что ЦРУ США принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.

Позже в Еврокомиссии назвали статью спекуляцией и воздержались от комментариев на тему диверсии до проведения официального расследования.