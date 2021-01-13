Китай отказался пускать двух членов миссии ВОЗ с антителами к COVID

https://static.news.ru/photo/63634cb0-564e-11eb-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yue Wenwan/XinHua/Global Look Press

Китайские власти отказали во въезде в страну двум членам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника возникновения COVID-19. При тестировании у них обнаружили антитела.

Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG, — сообщили в ВОЗ.

По данным пресс-службы организации, оба учёных пока остаются в Сингапуре. Остальные прибыли в Ухань, как и было запланировано.

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19 . All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021

Как писал NEWS.ru, 14 января эксперты ВОЗ прибыли в город Ухань в Китае, чтобы провести работу по изучению происхождения коронавируса. Международная команда учёных прилетела в Ухань рейсом из Сингапура утром 14 января. Теперь, согласно правилам, им предстоит пройти двухнедельный карантин. В течение этого времени они будут консультироваться с китайскими специалистами в режиме видеоконференции.

В экспертную группу вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.