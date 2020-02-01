https://static.news.ru/photo/23fad920-44c1-11ea-82b3-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Han Fang/Xinhua/Global Look Press

Китай негативно относится к действиям стран, которые из-за вспышки коронавируса преувеличивают напряжённость ситуации, заявил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, в эпоху глобализации необходимо придерживаться объективности, усиливать коммуникацию и координацию.

Мы не одобряем действий отдельных стран, которые преувеличивают напряжённость и даже создают панику, — подчеркнул он во время телефонных переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

В свою очередь глава МИД Индии отметил, что высоко ценит открытость и ответственность Китая в ответ на распространения 2019-nCoV.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с заболеваемостью пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в России остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.