Китай и Южная Корея против сброса воды с «Фукусимы-1» в океан

https://static.news.ru/photo/b3e77f5c-9c18-11eb-903e-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Китай выразил протест Японии из-за решения слить воду с «Фукусимы-1» в океан. МИД страны объявил, что Пекин обеспокоен решением японских властей, а также призвал отнестись к ситуации ответственно и отказаться от слива загрязнённой воды.

Китай также призвал обсудить свои действия с другими заинтересованными странами и МАГАТЭ.

Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьёзные опасения международного сообщества, — сказано в сообщении на сайте МИД КНР.

В Пекине напомнили, что Мировой океан — общее достояние человечества, а поэтому сброс отравленной воды не только японская проблема. Дипломаты отметили, что Китай оставляет за собой право «принимать дальнейшие меры».

Не меньшую озабоченность проявили и в Южной Корее. Там отметили, что правительство сожалеет о том, что коллеги из Японии приняли такое решение.

Мы примем все необходимые меры, считаем безопасность наших граждан первоочередным принципом <...>. Эта мера японского правительства неприемлема, — заявил глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.

Кроме того, корейцы пригрозили пожаловаться на единоличное решение Японии в МАГАТЭ и потребовали раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.

Ранее NEWS.ru писал, что слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось. Об этом заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.