Китай и Южная Корея против сброса воды с «Фукусимы-1» в океан

Китай выразил протест Японии из-за решения слить воду с «Фукусимы-1» в океан. МИД страны объявил, что Пекин обеспокоен решением японских властей, а также призвал отнестись к ситуации ответственно и отказаться от слива загрязнённой воды.
Китай также призвал обсудить свои действия с другими заинтересованными странами и МАГАТЭ.
Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьёзные опасения международного сообщества, — сказано в сообщении на сайте МИД КНР.
В Пекине напомнили, что Мировой океан — общее достояние человечества, а поэтому сброс отравленной воды не только японская проблема. Дипломаты отметили, что Китай оставляет за собой право «принимать дальнейшие меры».
Не меньшую озабоченность проявили и в Южной Корее. Там отметили, что правительство сожалеет о том, что коллеги из Японии приняли такое решение.
Мы примем все необходимые меры, считаем безопасность наших граждан первоочередным принципом <...>. Эта мера японского правительства неприемлема, — заявил глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.
Кроме того, корейцы пригрозили пожаловаться на единоличное решение Японии в МАГАТЭ и потребовали раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.
Ранее NEWS.ru писал, что слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось. Об этом заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.