Эксперт рассказал о последствиях сброса воды с «Фукусимы-1» в океан

https://static.news.ru/photo/c7bed386-9c0e-11eb-91f7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: ntd.com

Слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось. Об этом заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение после тщательной очистки сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». В настоящее время вода, предназначавшаяся для охлаждения реакторов, хранится на территории станции в резервуарах. Перед сбросом её тщательно очистят от радиоактивных элементов. Ориентировочно, сброс намечен на 2023 год. По примерным расчётам, свободные резервуары для воды будут использованы на станции к концу 2022 года.

Атомная электростанция «Фукусима» расположена на тихоокеанском побережье острова Хонсю. В том случае, если радиоактивное загрязнения со станции попадёт в Тихий океан, оно будет однонаправленно переноситься в северо-восточном направлении вместе с течением Куросио, переходящим в Северо-Тихоокеанское течение. Таким образом, всё загрязнение окажется в северной части Тихого океана.

Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны «Фукусимы», а со сливом воды будут получать ещё больше. В первую очередь, это тихоокеанский лосось, — заявил Дмитрий Лисицын.

По его словам, в местах возможного загрязнения нагуливают вес шесть видов тихоокеанского лосося: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча. Возвращаясь к берегам России. рыба принесёт с собой радиацию.

В какой степени она будет загрязнена, пока трудно сказать, — добавил собеседник агентства.

Лисицын добавил, что рыба, которая обитает в Охотском и Японском морях и не имеет путей миграции в северной части Тихого океана, не подвергается угрозе загрязнения.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года. Это была сильнейшая авария на атомной станции со времён Чернобыля. Произошли многочисленные утечки радиации, были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. До настоящего момента некоторые районы остаются непригодными для жизни. По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов может понадобиться до 40 лет.