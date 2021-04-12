Япония сбросит в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»

https://static.news.ru/photo/2f9ac3c2-9bef-11eb-a45b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: news.sky.com

Правительство Японии приняло решение после тщательной очистки сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство Киодо.

Сбросу подлежит вода, использовавшаяся для охлаждения реакторов, сейчас она хранится в резервуарах на территории станции. Перед сбросом воду тщательно очистят от радиоактивных элементов, в частности, трития. Если в результате удастся добиться содержания в воде уровня радиоактивных элементов ниже национальных и международных стандартов, она будет сброшена в океан.

Сброс предполагается начать в 2023 году. Все имеющиеся ёмкости, учитывая текущие темпы накопления жидкости в резервуарах, будут заполнены к концу 2022 года.

В марте этого года Япония просила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердить, что способы утилизации радиоактивной воды и оборудование, предназначенное для этих целей, соответствуют принятым стандартам безопасности, а также проверить её уровень радиации и обнародовать данные перед мировым сообществом.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года. Это была сильнейшая авария на атомной станции со времён Чернобыля. Произошли многочисленные утечки радиации, были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. До настоящего момента часть районов остаются непригодными для жизни. По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов может понадобиться до 40 лет.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. Как сообщает энергетическая компания TEPCO, обслуживающая АЭС, ситуация не представляет угрозы и не влияет на процесс охлаждения топлива. Об этом писал NEWS.ru.