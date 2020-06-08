Ким Чен Ын вышел к публике в необычном наряде

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В первый раз почти за месяц отсутствия, северокорейский лидер Ким Чен Ын появился перед народом. Он провёл совещание, на котором обсудил вопрос сдерживания ядерной войны.

Об этом сообщило агентство KCNA . Однако внимание общественности привлёк необычный для него наряд. Ким Чен Ын выбрал для мероприятия белую рубашку и белый костюм вместо серого или черного костюма. При этом глава КНДР находился в приподнятом настроении и улыбался.

Глава КНДР был в приподнятом настроении и улыбался.

13 мая американские журналисты сообщили, что Ким Чен Ын вновь перестал появляться на публике. New York Post отмечает, что причина пропажи Ким Чен Ына неизвестна.

До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как писал NEWS.ru, ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) рассказало о расширенном заседании Центрального военного комитета ТПК, которое якобы провёл лидер страны Ким Чен Ын.