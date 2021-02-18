Капсулу с японского зонда «Хаябуса-2» выставят в музее

https://static.news.ru/photo/e0bd5ab2-a469-11ea-b071-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

В музее города Сагамихара близ Токио выставят капсулу с японского космического зонда «Хаябуса-2». Об этом сообщает телеканал NHK.

Капсула преодолела в космосе расстояние около 5 млрд километров и принесла на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, которые учёные изъяли для анализов.

Посмотреть контейнер желающие смогут с 12 по 16 марта. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Количество посетителей ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю 5 декабря 2020 года. Таким образом была завершена шестилетняя миссия к небесному телу. Капсула приземлилась на юге Австралии, там её и отыскали японские специалисты, после чего доставили в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований.

В капсуле были обнаружены пробы грунт. Они имеют тёмный цвет. К анализу образцов планируется приступить летом этого года.

Сам зонд «Хаябуса-2» после сброса капсулы отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Посадка на астероид запланирована на июль 2031 года. Там зонд также возьмёт образцы грунта, который может содержать в себе частицы воды и органики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что астрономы оценили опасность приближающегося к Земле астероида-гиганта. Он приблизится к нашей планете в конце марта.