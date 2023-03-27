Кабмин Токио назвал неприемлемой позицию Москвы по промыслу у Курил

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России

Позицию Москвы о невозможности согласовать консультации по рыбному промыслу в районе Курильских островов Токио считает неприемлемой, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, его слова приводит ТАСС. В конце января Россия отказалась от проведения консультаций из-за введения новых санкций японской стороной.

Мы считаем неприемлемой позицию российской стороны и изучаем возможности для возобновления деятельности в рамках соответствующего соглашения, — сказал Мацуно.

Межправительственное соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских животных было достигнуто РФ и Японией в 1998 году. Оно регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия.

27 января Токио в рамках очередного пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт в Россию радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Кроме того, была запрещена отправка в РФ медицинских изделий, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различных химвеществ.

В ответ Москва уведомила Токио о том, что в условиях данных антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла в районе Курил. В МИД России добавили, что с началом СВО отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать», а новые санкции назвали «нарушением всех норм и правил».