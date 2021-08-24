Итальянцы раскрыли тайный символ, пропускающий в аэропорт Кабула

Итальянские активисты рассказали о тайном символе — нарисованной на ладони букве Р, которая даёт возможность пройти сквозь охрану к аэропорту Кабула. Свой секрет они раскрыли в беседе с РИА Новости.

Для того чтобы попасть в Италию, одной буквы недостаточно, — предупредили активисты желающих опробовать новый метод.

По их словам, итальянские солдаты по этому знаку могут быстро опознать своих соотечественников из толпы афганцев и других беженцев, чтобы пропустить их внутрь аэропорта. Однако так просто улететь из Кабула не получится: всех беженцев потом сверяют по спискам МИД и минобороны Италии.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ — NEWS.ru) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из Международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу, массовым беспорядкам и даже жертвам.

Ранее Россия разрешила тысяче афганцев въехать в страну.