Индуса убило на рельсах летящей коровой

Фото: Saikat Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индии местный житель был убит тушей коровы, которую сбил скоростной поезд, сообщает газета Daily Star. Животное оказалось на путях случайно, отбившись от стада, которое паслось неподалеку.

Инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Жертвой оказался пенсионер Шивдаял Шарма. По сведениям издания, мужчина справлял нужду на путях, когда на него упала туша коровы.

Животное попало под поезд Vande Bharat, следовавший по маршруту Мумбаи -Гуджарат. От удара корову отбросило на 30 метров.

Столкновения поездов с сельскохозяйственными животными происходят в данном регионе довольно часто. Для решен я проблемы власти рассматривают возможность установки металлических ограждений на участке железной дороги протяженностью более 600 километров.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге погиб восьмилетний ребенок в результате нападения бродячих собак. По предварительным данным, мальчик пытался убежать, но животные сбили его с ног и сильно искусали. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.