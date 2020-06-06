Индийские учёные предупредили о мощном землетрясении в Нью-Дели

https://static.news.ru/photo/f1e73e2a-a80b-11ea-a3c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imagebroker.com/Global Look Press

Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в Северной Индии. Под угрозой оказалась столица страны Нью-Дели.

Об этом сейсмологи из Индийского института технологий сообщили The Times of India. По их словам, в последнее время отмечаются «повторяющиеся толчки малых величин», которые указывают на риск большого землетрясения. Очаг потенциального стихийного бедствия находится в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши. Профессор кафедры прикладной геофизики Пи Кей Хан напомнил, что эти города уже не раз переживали землетрясения.

За последние два месяца в регионе зафиксированы 11 подземных толчков, учёные считают, что это свидетельствует о накоплении энергии деформации. Явление особенно выражено на территории возле Нью-Дели и Кангры.

Сейсмологи призвали власти страны и столицы принять превентивные меры предосторожности и проинформировать население об угрозе.

Ранее NEWS.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на севере Японии.