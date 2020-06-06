Индийские учёные предупредили о мощном землетрясении в Нью-Дели

Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в Северной Индии. Под угрозой оказалась столица страны Нью-Дели.
Об этом сейсмологи из Индийского института технологий
За последние два месяца в регионе зафиксированы 11 подземных толчков, учёные считают, что это свидетельствует о накоплении энергии деформации. Явление особенно выражено на территории возле Нью-Дели и Кангры.
Сейсмологи призвали власти страны и столицы принять превентивные меры предосторожности и проинформировать население об угрозе.
Ранее NEWS.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на севере Японии.
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