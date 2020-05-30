Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на севере Японии

https://static.news.ru/photo/8d03ad12-a2a8-11ea-8afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto Beck/Global Look Press

Метеорологическое управление Японии заявило о землетрясении на севере страны. Угроза цунами не объявлялась.

Очаг находился на глубине 90 км в океане, а эпицентр — рядом с округом Токати. Во всех районах Хоккайдо ощущались подземные толчки. Нет данных о пострадавших, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг толчков находился на глубине 42 километров. Эпицентр землетрясения был в 234 километрах к юго-востоку от города Кабуран. Никто не пострадал.

Ранее геологическая служба США заявила, что в южной части Индийского океана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился на глубине 10 километров. В результате сейсмособытия пострадавших не было.