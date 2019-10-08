Компания IKEA начала процедуру отзыва детских нагрудников, проданных в Китае. По данным организации, они могут быть опасны.
Продукция, произведённая с 1 января по 13 сентября подлежит возврату в магазины, передаёт
В организации попросили всех покупателей немедленно прекратить использование нагрудников и обменять их в магазинах.
Ранее News.ru писал,что IKEA отказалась от использования слогана «Каждому своё» в магазинах мебели. Эта фраза вызывала ассоциации с нацизмом у депутата Госдумы Виталия Милонова. В организации выразили сожаление, что фраза задела чувства посетителей.
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