https://static.news.ru/photo/67368cf4-e9e3-11e9-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: ikea.com

Компания IKEA начала процедуру отзыва детских нагрудников, проданных в Китае. По данным организации, они могут быть опасны.

Продукция, произведённая с 1 января по 13 сентября подлежит возврату в магазины, передаёт РИА Новости . Причиной стали отрывающиеся застёжки, которые может проглотить ребёнок. Такие случаи уже были зафиксированы в других странах, но в них не было пострадавших.

В организации попросили всех покупателей немедленно прекратить использование нагрудников и обменять их в магазинах.

Ранее News.ru писал,что IKEA отказалась от использования слогана «Каждому своё» в магазинах мебели. Эта фраза вызывала ассоциации с нацизмом у депутата Госдумы Виталия Милонова. В организации выразили сожаление, что фраза задела чувства посетителей.