Гонконгские специалисты заявили о способности собак заражаться COVID-19

https://static.news.ru/photo/6473eb7c-95e3-11ea-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки могут заражаться коронавирусом — к такому выводу пришли медики и ветеринары из Гонконга после того, как обнаружили антитела на COVID-19 в организмах двух питомцев, у хозяев которых было выявлено заболевание.

Кроме того, в организме одной из собак впервые была выделена «живая» культура вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. По словам его авторов, от летучих мышей к человеку коронавирус передался через цепочку других животных.

Собак, других псовых, а также кошек часто продают на азиатских рынках экзотического мяса, где возникли первые вспышки SARS-CoV-2. Нам нужно проверить, играли ли эти животные какую-либо роль в зарождении глобальной эпидемии COVID-19, — говорится в работе.

По мнению учёных, факт заражения и размножения вируса в организме собак говорит о том, что первоначальным источником COVID-19 могли быть не летучие мыши или панголины, а обыденные домашние питомцы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Франции зафиксировали второй случай заражения домашней кошки новой коронавирусной инфекцией.