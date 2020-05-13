Во Франции нашли вторую кошку с коронавирусом

Во Франции зафиксировали второй случай заражения домашней кошки новой коронавирусной инфекцией.
Вероятно, животное подхватило COVID-19 от владельцев, сообщили в Национальной ветеринарной школе Тулузы (ENVT). Кошка, заражённая вирусом SARS-CoV-2, проживает в Бордо.
Хозяева заметили у питомца проблемы со здоровьем и несколько раз водили к ветеринару. Животному диагностировали респираторное заболевание, но несмотря на противовирусные и противоинфекционные препараты, у кошки сохранялся кашель,
Как писал NEWS.ru, первую на территории республики заражённую коронавирусом кошку нашли под Парижем. У неё были проблемы с пищеварением и наблюдались признаки респираторного заболевания.
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