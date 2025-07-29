В Индии годовалый ребенок насмерть загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку, сообщает издание Hindustan Times. По его данным, ребенок схватил змею, когда та подползла к нему слишком близко, схватил и впился в нее зубами.

Члены семьи утверждают, что он поймал змею в их доме. Бабушка заметила его со змеей, и к тому времени, когда она смогла вмешаться, рептилия уже укусила ребенка. Мертвая кобра лежала на полу, а ребенок также потерял сознание, — рассказал представитель госпиталя Беттия Девикант Мишра.

Он добавил, что сейчас ребенок проходит лечение в больнице, однако у него нет никаких признаков заражения ядом. Мишра подчеркнул, что жизнь малыша вне опасности.

По словам экспертов по дикой природе, обильные дожди и незапланированное строительство вынудили змей покинуть свою естественную среду обитания. Потому они все чаще встречаются в домах и жилых кварталах.

Ранее ветеринар рассказал о причинах появления гадюк в городской среде и объяснил, что змеи атакуют человека только в крайнем случае. Он связал увеличение количества гадюк с аномально теплой зимой. Эксперт также отметил, что теперь змей можно встретить даже во дворах жилых домов.