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29 июля 2025 в 12:01

Годовалый ребенок насмерть загрыз 70-сантиметровую кобру

В Индии годовалый ребенок принял кобру за игрушку и загрыз насмерть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии годовалый ребенок насмерть загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку, сообщает издание Hindustan Times. По его данным, ребенок схватил змею, когда та подползла к нему слишком близко, схватил и впился в нее зубами.

Члены семьи утверждают, что он поймал змею в их доме. Бабушка заметила его со змеей, и к тому времени, когда она смогла вмешаться, рептилия уже укусила ребенка. Мертвая кобра лежала на полу, а ребенок также потерял сознание, — рассказал представитель госпиталя Беттия Девикант Мишра.

Он добавил, что сейчас ребенок проходит лечение в больнице, однако у него нет никаких признаков заражения ядом. Мишра подчеркнул, что жизнь малыша вне опасности.

По словам экспертов по дикой природе, обильные дожди и незапланированное строительство вынудили змей покинуть свою естественную среду обитания. Потому они все чаще встречаются в домах и жилых кварталах.

Ранее ветеринар рассказал о причинах появления гадюк в городской среде и объяснил, что змеи атакуют человека только в крайнем случае. Он связал увеличение количества гадюк с аномально теплой зимой. Эксперт также отметил, что теперь змей можно встретить даже во дворах жилых домов.

Индия
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нападения
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