Фото: Willie Siau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Южной Кореи планируют отказаться от наказания гауптвахтой, так как подобные меры нарушают права человека. Вместо этого ведомство собирается создать дополнительные образовательные программы для поддержания порядка в войсках.

Сейчас в азиатской стране рядовых военнослужащих могут отправить в изолятор на срок до 15 суток. Решение принимает военно-дисциплинарный комитет. Его возглавляют высокопоставленные офицеры, передаёт агентство Yonhap. Ранее NEWS.ru сообщал, что...