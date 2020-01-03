Госсовет КНР произвёл перестановки в канцелярии центрального правительства Китая в Гонконге на фоне продолжающихся протестов.
Занимавший этот пост Ван Чжиминь уволен. Вместо него назначен экс-секретарь парткома провинции Шэньси Ло Хуэйнин,
По данным агентства, в Пекине приняли решение о смене главы канцелярии из-за недовольства действиями Ван Чжиминя по урегулированию ситуации в специальном административном районе.
Ранее NEWS.ru писал, что в ходе новогодних протестов в Гонконге были задержаны около 400 человек. Они обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием.
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