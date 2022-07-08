Глава Минобороны Японии раскрыл детали о состоянии Синдзо Абэ Глава Минобороны Японии Нобуо Киси опроверг информацию о смерти Синдзо Абэ

Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь и делают ему переливание крови, заявил глава Минобороны страны и брат политика Нобуо Киши в эфире Fuji News Network. Он назвал покушение на Абэ богохульством против демократии, особенно во время выборов в парламент, и призвал по заслугам наказать злоумышленника.

Я слышал, что в больнице делается все возможное, чтобы спасти его жизнь, в том числе переливание крови. Я молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ выздоровел, — сказал Киши.

Ранее в японских СМИ появилась информация о том, что экс-премьер не подает признаков жизни — у политика остановилось сердце и он перестал дышать.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время уличного выступления политика в городе Нара в ходе предвыборной кампании. По имеющимся данным, два выстрела были совершены со спины, Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Подозреваемый, 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, задержан. В связи с инцидентом власти Японии перенесут намеченные на 10 июля выборы. В ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии заявили, что сейчас «стало не до них». Российский посол в Японии Михаил Галузин осудил «варварское покушение» и заявил, что дипведомство молится о здоровье Абэ.