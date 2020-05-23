Глава Афганистана продолжит освобождение талибов из тюрем

Глава Афганистана Ашраф Гани объявил 24 мая 2020 года о возобновлении освобождения из тюрем боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России).
Мы возобновляем освобождение заключённых талибов, — цитирует политика портал Pajwok.
Он также приветствовал объявленное радикалами прекращение боевых действий на три дня в связи с Ид аль-Фитром. Кроме того, президент приказал силовикам республики обеспечить безопасность во время временного перемирия.
29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и талибы подписали мирный договор. Согласно документу, межафганские консультации должны были начаться ещё 10 марта. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до 5 тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ашраф Гани и его политический соперник Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделении власти в стране.
Договор подразумевает, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а его сторонники в правительстве возглавят несколько министерств.