Глава Афганистана продолжит освобождение талибов из тюрем

https://static.news.ru/photo/bcaec094-9da6-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ONSC/Global Look Press

Глава Афганистана Ашраф Гани объявил 24 мая 2020 года о возобновлении освобождения из тюрем боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

Мы возобновляем освобождение заключённых талибов, — цитирует политика портал Pajwok.

Он также приветствовал объявленное радикалами прекращение боевых действий на три дня в связи с Ид аль-Фитром. Кроме того, президент приказал силовикам республики обеспечить безопасность во время временного перемирия.

29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и талибы подписали мирный договор. Согласно документу, межафганские консультации должны были начаться ещё 10 марта. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до 5 тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ашраф Гани и его политический соперник Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделении власти в стране.

Договор подразумевает, что Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а его сторонники в правительстве возглавят несколько министерств.